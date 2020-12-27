Tuzla’da otomobilin takla atarak uçtuğu anlar kamerada
Tuzla’da hızla giden otomobil, kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla atarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin bahçesine düştü. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Tuzla’da hızla giden otomobil, kontrolden çıkarak tabelalara çarpıp takla atarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin bahçesine düştü. 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tuzla Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde saat 21.45 sularında meydana geldi. E.U. yönetimindeki otomobil, süratli bir şekilde girdiği virajda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarında bulunan tabelalara çarptı. Daha sonra savrularak takla atan araç Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin bahçesine düştü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. TTuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kazanın görüntülerini Twitter’da paylaşarak, “Hız sadece size zarar vermez. Bu aracın etrafında koşturan insanlar gibi tüm sevdiklerinizi peşinizden koşturur. Lütfen kurallara uyalım” dedi.
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