Tuzla’da önü kesilen otomobil sürücüsünün kaçırılmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Tuzla’da bir otomobilin önünün kesilerek sürücüsünün kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, otomobil sürücüsünü ormanlık alana götürerek darp ettikleri, 108 bin lira parasını gasp ettikleri ortaya çıktı.

Tuzla’da bir sitenin otoparkından çıkan otomobilin önünü servis minibüsü ile keşen şahıslar, otomobil sürücüsünü önce sokak ortasında darp etti. İçlerinden biri silahlı olan şahıslar darp ettikleri sürücüyü daha sonra zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Sürücü ile beraber araçta bulunan kadın ise otomobile binerek minibüsün peşinden gitti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Aydınlı Mahallesi Halyolu Caddesi’nde bir şahsın aracının önü kesilerek zorla bir araca konduğu ve kaçırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler yaptıkları incelemede, site içerisinden çıkmakta olan araç içerisinde bulunanların İ.G.(40) ve İ.Z.D.(28) isimli şahıslar olduğunu, İ.G. isimli şahsın araçtan indirilerek diğer araca konduğu ve kaçırıldığını, İ.G.’nin yanında bulunan İ.Z.D. isimli kadın şahsın ise araca binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Ormanlık alanda darp ederek 108 bin lirasını gasp etmişler

Araştırmalarda, İ.Z.D.’nin hala İ.G.’ye ait işyerinde çalıştığı, şüphelilerden olan sevgilisinin daha önce İ.G. ile çalıştığı, olayda İ.Z.D. ve sevgilisinin birlikte hareket ettikleri, İ.Z.D.’nin araca binerek diğer aracın müşteki şahsı götürdüğü yere kadar takip ettiği belirlendi. İ.Z.D.’nin de dahil olduğu şüpheli şahısların mağdur şahsı ormanlık bir alana götürdükleri, darp ettikleri 108 bin lira parasını gasp ettikleri ve bıraktıkları, mağdur şahsın kendi aracıyla hastaneye gittiği tespit edildi.

Araç içerisinden silah çıktı

Kaçırma olayında kullanılan araç havaalanında terk edilmiş olarak ele geçirilirken, araç içerisinde 1 adet silah bulundu. İ.G. hastanede tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslardan İ.Z.D. isimli kadın şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.Z.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.