Tuzla’da ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıkıp kaybolan genç Gaziosmanpaşa’da bulundu

Tuzla’da ‘okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan 18 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarının okula gitmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu. 28 Kasım günü kayıplara karışan genç, Gaziosmanpaşa’da polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Cihat Kılıçsokan (18), 28 Kasım Pazartesi sabahı okula gitmek üzere evden çıktı. Oğullarının okula gitmediğini öğrenen ve çocuklarından haber alamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi Metris Cezaevi karşısında şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın olduğunu fark eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şahsı kontrol amaçlı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın, ‘kayıp şahıs’ olarak aranan Cihat Kılıçsokan olduğu tespit edildi. Kılıçsokan’ın gözle görülür bir fiziki ya da sağlık sorununun olmadığı görüldü. Cihat Kılıçsokan, ailesine haber verilerek babası Hüseyin Kılıçsokan’a teslim edildi.