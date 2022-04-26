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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Asayiş 26.04.2022, 11:44
Tuzla’da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Silahla vurularak yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.