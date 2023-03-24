Tuzla’da mide botoksu ameliyatından sonra ölen kadının cenaze görüntüleri ortaya çıktı

Tuzla’da ve İzmir’de özel hastanelerde yapılan mide botoksu ameliyatının ardından 31 hasta fenalaştı. Fenalaşan hastalardan biri olan Türkmenistanlı Aylar Korhanova dün hayatını kaybetti. Korhanova’nın cenazesinden görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan olayın mağdurlarından olan bir hasta ise yaptığı açıklamada, “Ayın 22’sinde mide botoksu ameliyatı oldum. O günden beri sıkıntılar yaşıyoruz. En büyük sıkıntım da nefes. Nefes alamıyoruz. Makinelerle destek alıyoruz. İnsanlar mağdur oldu” dedi.

Tuzla’da Özel Gisbir Hastanesinde farklı tarihlerde mide botoksu yaptıran bazı hastalarda çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomların görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, mide botoksu yaptıran hastaların ekseriyetle İstanbul’da ve İzmir’de başka bir özel hastanede ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerde toplamda 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.

3 Mart’ta Tuzla’daki hastanenin yetkilisi olan doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T. gözaltına alındı, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el koyuldu. Şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

25 Şubat tarihinde ameliyat olan ve Tuzla’daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova geçtiğimiz gün hastanede hayatını kaybetti. Türkmenistanlı kadının ölümünün ardından hastane yetkilisi doktorlar C.C.E. ve M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında ’taksirle öldürme’ suçundan işlem başlatılan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Türkmenistanlı kadının cenaze görüntüleri ortaya çıktı

Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova’nın cenazesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Korhanova’nın naaşının koyulduğu cenaze aracını gidişi, cenazeye katılanların gözyaşı döktüğü görülüyor.

“İzmir ve İstanbul’da 300’e yakın hasta var bildiğim kadarıyla”

Tuzla’daki hastanede mide botoksu ameliyatı olan ve mağduriyet yaşadığını belirten hastalardan olan bir kadın, “Ayın 22’sinde mide botoksu ameliyatı oldum. O günden beri sıkıntıları yaşıyoruz. En büyük sıkıntım da nefes. Nefes alamıyoruz. Makinelerle destek alıyoruz. İnsanlar mağdur oldu. Dün bir cenaze oldu, bizim de moralimizi bozdu. Yoğun bakımda bildiğim kadarıyla kritik hasta var. Görme güç kaybı, bildiğiniz felç. Burada doktorlar alınmış. Şu anda da ilgilenen doktor yok gibi. Evine çıkan arkadaşlarımız da çok kötü. Bazıları geri geliyor. İzmir ve İstanbul’da 300’e yakın hasta var bildiğim kadarıyla. Şu an yoğun bakımdakilerle 10 kadar hasta var. Onların hepsi nefeste sıkıntılı olduğu için buradalar” dedi.