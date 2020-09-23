Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit
TUZLA’DA MASKESİZ ŞAHISTAN POLİSE TEHDİT
Tuzla’da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” demesi dikkat çekti.
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Caddede maskesiz yürüyen vatandaşlara idari para cezası kesti. Bazı vatandaşlarda ise duruma tepki gösterdi.
Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi. Polisin bütün uyarılarına rağmen maskesini takmayan şahıs kimliğini vermemekte de ısrar etti. Yüzünde maske olmayan ve zorluk çıkartan şahsı polisler gözaltına almak istedi. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “ Bana teşkilatın numarasını gönderin" dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
" Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez"
Bir başka vatandaş ise sigara içtiği için maskesini çenesinde taşıdığını ileri sürerek, “Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Maske ile sigarayı nasıl içeceğim. Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez” şekline konuşması dikkat çekti.
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