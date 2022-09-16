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Tuzla’da makilik alanda yangın
Tuzla’da makilik alanda yangın çıktı. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Asayiş 16.09.2022, 13:51
Tuzla’da makilik alanda yangın çıktı. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Tuzla’da bulunan makilik alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.
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