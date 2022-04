Tuzla’da kuyumcuyu vuran soyguncuların kaçış anından yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay Tuzla’da Yayla Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden beyaz şapkalı, kırmızı kapüşonlu ve maskeli bir şahıs içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, 37 yaşındaki evli ve bir çocuk babası A.N.Y. isimli çalışana silahla ateş etti. A.N.Y., vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Başından ve boynundan kurşun isabet eden A.N.Y. Tuzla Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan soyguncuların olay yerinden kaçtıkların anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuyumcudan çıkan soyguncu kendisini motosiklette bekleyen diğer soyguncunun arkasına biniyor ve soyguncular olay yerinden uzaklaşıyor. Çevredeki vatandaşlar da soyguncuların peşinden koşarak yakalamaya çalışıyor.