Tuzla’da kuyumcuyu vuran soyguncuların altınlarla kaçış anı kamerada

Tuzla’da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu çalışanı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan soyguncuların motosiklete binerek kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Tuzla’da Yayla Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden biri, içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, A.N.Y. isimli çalışana silahla ateş etti. Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Soyguncuların peşinden koşan çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.N.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen A.N.Y.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

Olay hakkında konuşan Nevzat Uçan, “Biz içeride temizlik yapıyorduk. Motosikletli kasklı iki kişi geldi. İçeriden iki el ateş sesi geldi. Daha sonra motosiklete binip kaçtılar. İçerideki arkadaş vurulmuş. Ne kadar malzeme çalındığını bilmiyorum ama bir şeyler çaldıklarını gördük. Yaralıyı hastaneye kaldırdılar. Kalp masajı yapmışlar” dedi.

Soyguncuların kaçış anı kamerada

Öte yandan soygunu gerçekleştiren iki şüphelinin kaçış anları da çevredeki bir vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şapkalı ve cerrahi maskeli şüphelinin elinde bir poşet altın ve ziynet eşyasıyla kuyumcudan çıktığı ve motosikletli şüphelinin arkasına bindikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.