banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?
Asgari ücretten alınan vergi kalkacak mı?

Tuzla’da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp takla attı: 2 yaralı

Tuzla’da virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde sürücünün yanında bulunan kadın araç içinde sıkıştı. Yaralı kadın itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı, ardından iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 22.10.2021, 14:58
Tuzla’da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp takla attı: 2 yaralı

Tuzla’da virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde sürücünün yanında bulunan kadın araç içinde sıkıştı. Yaralı kadın itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı, ardından iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tuzla’da Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 UK 8524 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü Talat Altun virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Araçta bulunan Talat Altun ile Aysun Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araç içerisinde sıkışan Aysun Yıldırım’ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin adeta hurdaya döndüğü görüldü.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2