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Tuzla’da komşularının kabusu olan kişinin evinde yangın çıktı: Apartman sakinleri dumandan etkilendi

İstanbul Tuzla’da özel bir sitede çıkan yangında kısa sürede tüm bina dumanlara teslim oldu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye görevlileri tarafından teker teker tahliye edildi.

Asayiş 07.04.2022, 06:50
Tuzla’da komşularının kabusu olan kişinin evinde yangın çıktı: Apartman sakinleri dumandan etkilendi

İstanbul Tuzla’da özel bir sitede çıkan yangında kısa sürede tüm bina dumanlara teslim oldu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye görevlileri tarafından teker teker tahliye edildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında İstanbul Tuzla’da özel bir sitede gerçekleşti. Nedeni tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre kısa sürede tüm bina dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin fark etmesiyle itfaiye erlerine haber edildi. Evi yanan şahıs yanan evden kendini dışarı atıp yardım istedi. O sırada site içinde bulunan başka bir site sakini kadına yardım ederek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Apartman kısa sürede dumanlara teslim oldu. Giriş katta başlayan yangının etkisi ilk önce apartman merdivenlerinin sonra komşu dairelerin dumanlar altına kalmasına sebep oldu. Duman sonucunda evlerinden çıkamayan vatandaşları itfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla tahliye etti. Yangının etkisiyle dumandan 2’si çocuk 5 kişi etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dumandan etkilenen kişileri en yakın hastanelere götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri site içinde asayişi sağladı.

İki hafta önce komşuları tarafından şikayet edilmişti

Öte yandan evinde yangın çıkan D.Ç iki hafta önce komşuları tarafından şikayet edilmişti. Apartman sakinlerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen şahıs, başta apartmanda bulunan komşularını yersiz ve yüksek gürültülerle rahatsız edip apartmanda bulunan çocukları da sopayla kovaladığı söylendi. Rahatsızlıklarını dile getirip polise haber veren komşularından hırsını da güvenlik kameralarını çekiçle darp ederek aldığı iddia edildi.

Olay yerinde yine tartışma çıkardı

Yangın anında çekim yapan basın mensuplarını görünce yine tartışma çıkaran D.Ç polis ekipleriyle yine tartışma yaşadı. Polis ekipleri tarafından zor sakinleştirilen şahıs karakola götürüldü. Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yangın anında site içinde bulunan Ekrem Özçınar "Olay sahur vaktindeydi, evdeydik. Bir kadın bağırdı, yangın var, diye. Ondan sonra ben camdan baktım. Kadın kendini dışarı atmış. Ben üzerimi giyinip hemen yardıma koştum. İçeride kimse var mı diye baktım fakat dumandan dolayı içeriye girilecek gibi değildi. Çok duman vardı. Ondan sonra itfaiye geldi. Kadını dışarı da oturttum, sakinleştirmeye çalıştım. Olay böyle gelişti." dedi.

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