Tuzla’da kaza yaparak savrulan aracın çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Tuzla’da otomobille çarpışan pikap tipi araç savrularak yolda ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, köprünün beton ayağına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken diğer iki aracın sürücüsü gözaltına alındı. Yerde yatan yaralıya müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla’da Fatih Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cemal Ömer Ayzan yönetiminde olan 34 Z 2937 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ahmet Semih Öztürk yönetimindeki 34 DTV 680 plakalı Toyota marka pikap tipi araç yolda seyir halinde oldukları esnada çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan pikap araç, yolda ilerlemekte olan bir motosikletliye çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet, yolun üstünde bulunan köprünün beton ayağına hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü yol kenarındaki bariyerlere doğru savrularak düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere bir özel hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer iki aracın sürücüleri ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay hakkında bilgi veren Ramazan Sevinçtekin, “Motosikletçiyi sıkıştırmış pikap. Bariyerlere vurmuş. Şu an kalp masajı yapıyorlar galiba. İyi değil. Pikap motosikletçiyi sıkıştırıp köprünün direğine vurmuş” dedi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yerde yattığı anlar ile yaralıya müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.