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Tuzla’da karaya oturan gemi böyle görüntülendi

Tuzla’da dün gece Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 20.04.2021, 11:43
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Tuzla’da karaya oturan gemi böyle görüntülendi

Tuzla’da dün gece Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tuzla’da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, dün gece saatlerinde Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan ve yük taşımadığı öğrenilen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Karaya oturan gemi nedeniyle denizde kirlilik oluşmadığı öğrenilirken, ekiplerin sabah saatlerinde karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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