Tuzla’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: “Seni çekip internete atacağım”

Tuzla D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeli yolculuk eden vatandaş, kendisini görüntüleyen sürücünün ‘internete atacağım’ demesi üzerine ‘çek çek’ diyerek tepki gösterdi.

Olay, Tuzla D-100 karayolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kamyonet kasasına asılan bir vatandaş, dakikalarca yolculuk yaptı. O esnada durumu fark eden bir başka araç sürücüsü o anları cep telefonu ile kayda aldı. Sürücünün ‘seni çekip internete atacağım’ demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs ‘çek çek, at at’ diyerek karşılık verdi. Kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu.