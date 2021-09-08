Tuzla’da kafa kafaya gelen trenler havadan görüntülendi

Tuzla’da Adapazarı-Pendik seferi yapan bir tren ile yüksek hızlı tren kafa kafaya geldi. İki trenin tampon temasında bulunduğu olayda seferler bir süreliğine aksadı. Kafa kafaya gelen trenler havadan görüntülendi.

Adapazarı- Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla’da Tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan yüksek hızlı trene duramayarak düşük hızda çarptı. İki trenin kafa kafaya gelip tampon temasında bulunduğu olayda can kaybı yaşanmazken bir kişi hafif yaralandı. Trenlerin kafa kafaya gelmesi nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı.

Kafa kafaya gelerek çarpışan trenler drone ile havadan görüntülendi.