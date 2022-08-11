Tuzla’da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Tuzla’da bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin depo olarak kullandıkları adreste 90 kutu makaron, 570 kilogram tütün, 11 kilogram nargile tütünü, 30 kilogram satışa hazır nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 Ağustos tarihinde saat 03.45 sıralarında Tuzla Postane Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine 3 şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, 3 şüphelinin bir araca binerek uzaklaştığını belirledi. Plakası tespit edilen araç, Cami Mahallesi’nde terk edilmiş ve kapıları açık vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada 300 adet sigara paketi ele geçirildi. Çalışmaların devamında aynı gün saat 04.10’da Cami Mahallesi’nde şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. E.G.T. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, şüphelinin iş yerinden hırsızlık suçunu M.D. ve S.F.T. isimli şahıslar ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi. M.D. ve S.F.T. isimli şahıslar İçmeler Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Postane Mahallesi’nde depo olarak kullandıkları yeri belirleyen polis ekipleri, ivedi bir şekilde belirlenen adrese geçti. Adreste yapılan aramada 90 kutu makaron, 570 kilogram tütün, 11 kilogram nargile tütünü, 370 pakette 30 kilogram satışa hazır nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık”, “5607 Sayılı kaçakçılıkla mücadele" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.