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Tuzla’da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tuzla’da forklift bakım ve servis hizmeti yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin lastiklere sıçramasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 11.07.2021, 17:10
Tuzla’da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Tuzla’da forklift bakım ve servis hizmeti yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin lastiklere sıçramasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan forklift bakım ve servis hizmeti yapan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın alevlerin lastiklere sıçramasıyla birlikte büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik arızası nedeniyle çıktığı iddia edildi.
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