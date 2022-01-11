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Tuzla’da genç avukatın öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Tuzla’da bir restoranda, eski nişanlısı tarafından vurulan 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Avukat Dilara Yıldız’ı öldüren eski nişanlı Oktay Dönmez’in kendisini uzman çavuş olarak tanıttığı, mal varlığına el koymak için Dilara Yıldız’ı başına silah dayayarak senet imzalatmaya zorladığı öğrenildi. Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’den defalarca kez şikayetçi olduğu ve Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Asayiş 11.01.2022, 11:45
Tuzla’da genç avukatın öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Tuzla’da bir restoranda, eski nişanlısı tarafından vurulan 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Avukat Dilara Yıldız’ı öldüren eski nişanlı Oktay Dönmez’in kendisini uzman çavuş olarak tanıttığı, mal varlığına el koymak için Dilara Yıldız’ı başına silah dayayarak senet imzalatmaya zorladığı öğrenildi. Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’den defalarca kez şikayetçi olduğu ve Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile vurularak öldürüldü.

Kafasına silah dayayıp senet imzalatmaya çalışmış

5 ay önce ayrıldığı eski nişanlısını tabanca ile vurarak öldüren Oktay Dönmez’in kendisini Yıldız’a uzman çavuş olarak tanıttığı, fakat fuhuş çetesine üye olduğu iddia edildi. Dilara Yıldız şehir dışında olduğu zaman kapıyı zorlayarak eve giren ve içeride tek başına 10 gün kalan Dönmez’in, mal varlığına el koymak için Dilara Yıldız’ın başına silah dayayıp senet imzalatmaya çalıştığı öğrenildi. Yıldız’ın ise o durumdan kedisini kurtarmak için Dönmez’i ikna ederek polis karakolunun yakınındaki bir restorana getirdiği, cinayetin bu restoranda gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Dilara Yıldız’ın daha öncesinde Oktay Dönmez’den defalarca kez şikayetçi olduğu ve Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

“Benim ablam defalarca şikayet etti. Uzaklaştırma kararı vardı”

Hayatını kaybeden avukat Dilara Yıldız’ın kız kardeşi Merve Yıldız, “Ablam memleketten dönüyor. Ablamı kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıyor ve buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor fakat ablam Tuzla’yı biliyor. Kendisi Uzman Çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp ablamın bütün mal varlığını almak için senete imza attırmaya çalışıyor evde, ama ablam imza atmıyor. Ablam bir şekilde kandırıp buraya getiriyor kurtulmak için. Uzaklaştırma kararı vardı, eski nişanlısı, defalarca ablam şikayetçi oldu. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor ama çıkmasına izin vermeyin. Benim ablamın sesi olun. Benim ablam defalarca şikayet etti” dedi.

“Ablamın mal varlığına el koymak için beş aydır ablamı tehditler ediyor”

Merve Yıldız, “Onlar ayrılalı beş ay oldu. Beş aydır ablamın uzaklaştırma kararı var, beş aydır ablamın mal varlığına el koymak için ablamı tehditler ediyor. Kendisi zaten Uzman Çavuş değilmiş. Ablam onun ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için onu bıraktı, ayrıldı ondan. Ama o ablamın peşini bırakmadı. Ablama sözel şiddet uyguladı. Biz izin vermezdik fiziksel şiddet uygulamasına ailesi olarak. Ben ağlamayacağım, dik duracağım çünkü kadınlar için dik duracağım” diye konuştu.

“Kendisi ablamın evinin içinde 10 gün kalmış”

Konuşmasının devamında Yıldız, “Kendisi ablamın evinin içinde 10 gün kalmış kapıyı kırarak zorla. Ve bu ultra güvenlikli bir site Tuzla’nın en ünlü sitesi fakat kapıyı kırarak içer girmiş. Evin içinde 10 gün kalmış. Ablama orada silah zoruyla imzalatmaya çalışmış, imzalamamış. Ablam bir şekilde onu buraya kandırarak getirmiş polis karakolunun yanı diye kurtulabilmek için ama benim ablam kurtulamadı” dedi.

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