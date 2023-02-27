Tuzla’da gemide çalışan işçi 7 metreden düşerek yaralandı

Tuzla’da bir tersanede bakıma giren gemide çalışma yapan işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ayağında ve bacağında kırıklar oluşan işçi, düştüğü yerden yaklaşık 1 buçuk saatte kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tuzla’da bulunan bir tersanede saat 09.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre tersanede bakıma alınan bir gemide çalışma yapıldığı sırada Arif Karakaş isimli işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. 10 gün önce işe başladığı öğrenilen Karakaş, düştüğü yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakaş düştüğü yerden yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar ile kurtarıldı. Tekne ile karaya çıkartıldıktan sonra ambulansa alınarak Tuzla Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş’ın ayağında ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.