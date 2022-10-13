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Tuzla’da gemi arıza yaptı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

Tuzla’dan seyir halinde olan ve Rumeli Feneri açıklarında arıza yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı

Asayiş 13.10.2022, 22:40
Tuzla’da gemi arıza yaptı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

Tuzla’dan seyir halinde olan ve Rumeli Feneri açıklarında arıza yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı

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