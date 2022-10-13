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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
Tuzla’da gemi arıza yaptı, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı
Tuzla’dan seyir halinde olan ve Rumeli Feneri açıklarında arıza yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı
Asayiş 13.10.2022, 22:40
Tuzla’dan seyir halinde olan ve Rumeli Feneri açıklarında arıza yapan ANNITA isimli dökme yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı