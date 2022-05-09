Tuzla’da freni boşalan tır önce araca çarptı ardından müstakil eve daldı

Tuzla’da freni boşalan tır önce bir araca çarptı ardından bahçeyi yıkarak müstakil bir eve daldı. Kaza anında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Harbiye Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 YE 543 plakalı tır aniden freninin boşalmasıyla önünde seyir halinde olan 34 MLM 55 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Ardından hızını alamayan tır, bir bahçeyi de yıkarak müstakil bir eve daldı. Çarpmanın şiddetiyle müstakil evde maddi hasar oluşurken yaşanan kazada evde ve bahçede kimsenin olmaması büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından evde ve araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma başlattı.