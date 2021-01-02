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Tuzla’da doğalgaz kutusunda patlama: 1 itfaiye eri yaralandı
Tuzla’da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusundan patlama meydana geldi. Olayda bir itfaiye eri yaralanırken binada mahsur kalan vatandaşların panik anı kameraya yansıdı.
Asayiş 02.01.2021, 19:32
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Tuzla’da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusundan patlama meydana geldi. Olayda bir itfaiye eri yaralanırken binada mahsur kalan vatandaşların panik anı kameraya yansıdı.Olay, İstasyon Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman dairesinin girişinde bulunan doğalgaz kutusunda patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaya müdahale ettikleri sırasında bir itfaiye yaralandı. Yaralanan itfaiye ekibi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı
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