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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
Ali Koç: "Temsilcilerin atamalarında müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oraya konmaktadır."
Tuzla’da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralandı.
Tuzla’da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralandı.
Asayiş 06.05.2022, 11:22
Tuzla’da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu: 5 işçi yaralandı.