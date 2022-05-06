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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
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Tuzla’da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. Olayda 5 işçi yaralandı.
Tuzla’da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. Olayda 5 işçi yaralandı.
Asayiş 06.05.2022, 11:05 06.05.2022, 11:26
Tuzla’da bir tersanede gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. Olayda 5 işçi yaralandı.
Tuzla'da tersanedeki bir gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.