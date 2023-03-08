Tuzla’da balıkçı gemisinde yangın

İstanbul’un Tuzla ilçesinde tersanede bakım halinde olan balıkçı gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla’da saat 19.00 sıralarında tersanede bakım halinde olan 120 metrelik balıkçı gemisinin içerisindeki yaşam alanında yangın çıktı. Çevreye dumanın yayıldığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.