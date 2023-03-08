Tuzla’da balıkçı gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tuzla’da bir tersanede bakım halinde olan Rus bandıralı balıkçı gemisinin yaşam alanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Tuzla’da bulunan bir tersanede, bakım halinde olan Rus bandıralı 120 metre uzunluğunda balıkçı gemisinin içerisindeki yaşam alanında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans ekipleri sevk edildi. Gemide bulunan çalışanlar tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

(CGK-