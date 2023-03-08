Tuzla’da balıkçı gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde tersanede bakımı yapılan balıkçı gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Tuzla’da saat 19.00 sıralarında bir tersanede, bakımı yapılan Rus bandıralı 120 metre uzunluğundaki balıkçı gemisinin içerisindeki yaşam alanında yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Gemide bulunan çalışanlar tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.