banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Tuzla’da av tüfeği ile köpeği telef eden şahıs kamerada

Tuzla’da av köpeklerinin dinlenme tesisinde köpekler arasında boğuşma çıktı. Çevredekiler köpekleri ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İki tarafın köpeklerinin birbiriyle kavga ettiği esnada bir taraf, aracından aldığı av tüfeği ile kafeste bulunan köpeği vurarak telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 30.09.2021, 13:38
Tuzla’da av tüfeği ile köpeği telef eden şahıs kamerada

Tuzla’da av köpeklerinin dinlenme tesisinde köpekler arasında boğuşma çıktı. Çevredekiler köpekleri ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. İki tarafın köpeklerinin birbiriyle kavga ettiği esnada bir taraf, aracından aldığı av tüfeği ile kafeste bulunan köpeği vurarak telef etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde saat 19.40 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Kurt Doğmuş Yolu Caddesinde av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanılan bir adreste meydana geldi. H.S.D. isimli şahıs, çiftliğe emanet olarak bıraktığı köpeğini almaya geldi. Köpeğinin bir başka köpekle boğuştuğunu gören H.S.D. köpekleri ayırmaya çalıştı ve elindeki bir cisimle köpeğe vurdu. Köpekleri ayırmakta başarısız olan H.S.D. çiftlikten çıkarak aracındaki av tüfeğini aldı ve tekrar çiftliğe girdi. H.S.D. elindeki av tüfeği ile köpeğe ateş ederek telef etti.

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan ekipler, köpeği tüfekle vurarak telef eden H.S.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen H.S.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tarafın köpeklerinin birbiriyle kavga ettiği ve şüpheli şahsın aracından aldığı av tüfeği ile kafeste bulunan köpeği katletmek suretiyle olayı gerçekleştirdiği görülüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0