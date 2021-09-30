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Tuzla’da alüminyum fabrikasında yangın

Tuzla’da alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Asayiş 30.09.2021, 15:07
Tuzla’da alüminyum fabrikasında yangın

Tuzla’da alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Tuzla’da bulunan bir alüminyum fabrikasında saat 14.30 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Olay yerine birçok itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikadan yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü.

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