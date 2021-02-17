Son Dakika
Tuzla’da ahırın çatısı çöktü: Mahsur kalan 60’a yakın hayvan kurtarıldı
İstanbul Tuzla ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı. Ekipler 60’a yakın büyükbaş hayvanı kurtardı.
Asayiş 17.02.2021, 16:44
2
İstanbul Tuzla ilçesinde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu çok sayıda hayvan enkaz altında kaldı. Ekipler 60’a yakın büyükbaş hayvanı kurtardı.Tuzla Orhanlı Mahallesi’nde bir ahırın çatısı karın birikmesi sonucu oluşan ağırlıkla çöktü. Ahırdaki 60’a yakın büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan hayvanları kurtardı.