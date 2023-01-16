Tuzla TEM’de otomobil alev alev yandı

Tuzla’da bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Tuzla TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Dumanları yükseldiği otomobili kısa sürede alevler sardı. İhbar üzerine adrese sevk eden itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobili alevlerin sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.