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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcı, dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini talep etti. Mahkeme, talep konusunda Adalet Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına karar verdi.
Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Asayiş 31.03.2022, 09:12
Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.