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Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 04.07.2022, 14:18
Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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