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Tuzla'da özel halk otobüsü alev topuna döndü

Tuzla’da park halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 09.09.2020, 09:10
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Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da TOKİ Konutları mevkiinde son duraklarda akşam saatlerinde park halindeki bir özel halk otobüsüne henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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