banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Florentino Perez: 'UEFA'nın kuklası değiliz'
Florentino Perez: 'UEFA'nın kuklası değiliz'
Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri?
Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri?
Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı
Hadise hakkındaki yayınların durdurulması için karar aldırdı
Mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin!
Mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin!

Tuzla'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Tuzla'da dün gece Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu.Gün aydınlanınca karaya oturan gemi ortaya çıktı.

Asayiş 20.04.2021, 09:10
1

Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, dün gece saatlerinde Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu.

Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi.

Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı belirtildi. Gün ağarınca karaya oturan gemi ortaya çıktı. Geminin kıyı da kurtarılmayı beklediği görüldü.

banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı az bulutlu