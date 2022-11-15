Tuz yüklü tırın dorsesi alev aldı

Düzce’de otoyolda seyir halinde olan tuz yüklü tırın dorsesi çıkan yangında alev alev yandı.

Olay, Otoyol Kaynaşlı gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu İstanbul istikametine seyretmekte olan Adem Ş. idaresindeki 39 DH 055 tuz yüklü tır otoyolun Kaynaşlı Gişeleri bağlantısına geldiği sırada dorse lastiklerinin balataları tutuştu. Kısa sürede alevler dorseye sıçradı. Tırın dorsesinin tutuştuğunu gören Bölge Trafik ekipleri hemen itfaiyeye haber vererek alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale ederek yangın büyümeden kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.