Tuvalet yapmak için girdikleri parkta kendilerini uyaran kişiyi silahla yaralayan kardeşlere 10’ar yıl hapis

Eskişehir’de tuvaletini yapmak için girdikleri parkta kendilerini uyaran kişiyi tabanca ve bıçakla yaralayan 2 kardeş ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl haziran ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde iddiaya göre, otomobille bir parka kardeşi Eray K. ile birlikte gelen Özgür K., tuvaletini yapmak için araçtan indi. Yakınlarda kız arkadaşı R.A. ile birlikte oturan Aykut Ç., açık alana tuvaletini yapmak için parka giren Özgür K.’yi uyardı. Bunun üzerine yolcu koltuğunda bulunan kardeşi Eray K., tabancayla araçtan inerek Aykut Ç.’yi bacağından vurdu. Özgür K. ise yanındaki bıçakla Aykut Ç.’yi karnından ve bacağından bıçakladı. Parktakilerin kavgayı görerek durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Yaralı Aykut Ç. kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheliler Özgür K. ve Eray K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dava görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine taşındı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür K. ve Eray K. hakkında ‘nitelikli kasten yaralama’ suçlamasıyla asliye ceza mahkemesine dava açıldı. Mahkeme, işlenen suçun ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 kardeş hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2 sanığın da tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında sanık Özgür K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Eray K. ise salgın hastalık nedeniyle duruşmaya katılmadı. Karardan önce son sözleri sorulan Özgür K., “Takdir mahkemenindir” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Özgür K. ile Eray K.’yi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Özgür K.’nin hükmen tutuklanmasına ve sanık Eray K. hakkında yakalama emri düzenlenerek tutuklanmasına karar verdi.