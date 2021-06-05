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Tuvalet ihtiyacını giderirken vuruldu

Kahramanmaraş’ta bir ikametin karşısında bulunan alanda tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen 2 kişi, ikamet sahibi tarafından önce uyarıldı sona vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı.

Asayiş 05.06.2021, 12:20
Tuvalet ihtiyacını giderirken vuruldu

Kahramanmaraş’ta bir ikametin karşısında bulunan alanda tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen 2 kişi, ikamet sahibi tarafından önce uyarıldı sona vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 arkadaş araçla gezerken tuvalet ihtiyacını gidermek için bir ikamete yakın duraksadı. İkametin karşısında bulunan alanda tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen şahıslara, ikamet sahibi tarafından tabancayla ateş açıldı. Olay yerinden korkuyla kaçan şahıslardan T.İ. (23) isimli şahıs tabanca ile sırtından yaralandı. Şahsın aracına da birçok kurşun isabet ettiği öğrenilirken, yaralanan şahıs Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet ateş açan şüpheliyi tespit ederek, şahsı suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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