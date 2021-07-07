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Tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isteyen 16 yaşındaki kız zehirlenerek öldü

Ukrayna’da tuvalet deliğine düşen telefonunu almaya çalıştığı sırada düşen 16 yaşındaki kız çocuğu, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Asayiş 07.07.2021, 21:35
Tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isteyen 16 yaşındaki kız zehirlenerek öldü

Ukrayna’da tuvalet deliğine düşen telefonunu almaya çalıştığı sırada düşen 16 yaşındaki kız çocuğu, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın Odessa Bölgesi’nde 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonun kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Odessa Polis Merkezi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kız çocuğunun tuvalet deliğine düşürdüğü telefonunu almaya çalıştığı sırada deliğe düştüğü aktarıldı. Açıklamada, deliğe düşen kızın saatlerce orada mahsur kaldığı ifade edilirken, kızın zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

Küçük kızın başına gelen olay, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. Maddesi gereğince "Talihsiz kaza" olarak değerlendirildi.
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