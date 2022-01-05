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Tütün üreticilerinden yürürlüğe giren yeni yasada düzenleme talebi

MALATYA (İHA) – Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren tütün yasası sonrası çok sayıda tütün üreticisi, düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Asayiş 05.01.2022, 23:14
Tütün üreticilerinden yürürlüğe giren yeni yasada düzenleme talebi

MALATYA (İHA) – Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren tütün yasası sonrası çok sayıda tütün üreticisi, düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Tütün ticareti yapanlardan yetki belgesi alma veya bildirimde bulundurma zorunluluğu, yeni yılla birlikte uygulamaya girerken Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde toplanan çok sayıda tütün üreticisi yürürlüğe giren genelgeye tepki gösterdi. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğunun tütün üretimi ile geçimi sağladığı Doğanşehir’de kooperatifleşmeyen üreticiler, Doğanşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. 25 mahalle muhtarı ile çok sayıda tütün üreticisi, ilk olarak Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile görüştü. Güvenlik güçlerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, Başkan Zelyurt ile görüşen üreticiler daha sonra belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, seslerini duyurmak için toplanan üreticilere yönelik yaptığı konuşmada Doğanşehir’in bazı bölgelerinin tütün bölgesi olarak belirlendiğini ve buralarda tütün ekiminin serbest olduğunu belirterek, “Gelinen noktada üreticilere kooperatiflerini kurmak için verilen 3,5 yıllık süre doldu. Bugün ilçede kurulmuş bir kooperatifimiz var. Bizim bu bölgede kooperatife güven yok ama kurarsak bundan daha iyi olacak. Aracı gelip tütünü alıp götürüyor, nereye sattığını hiç soruyor musunuz? Neden biz satmayalım tütünümüzü? Kooperatifimizi kurup kendimiz satalım" dedi.

Üreticiler adına basın açıklamasını yapan Yasin Çürük ise tütün yasasıyla birlikte üreticinin mağdur edildiğini belirterek, “Oysa bütün dünyada kalkınmanın temeli topraktır. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekilimiz Mehmet Celal Fendoğlu’nun TBMM’de dile getirdiği görüşlerinin bir an önce kanunlaşmasından yanayız. Vekilin parlamentoda yaptığı on dakikalık konuşma, çiftçinin birebir kabul ettiği maddelerin aynısıdır. Yasa kesinleşene kadarda tütün yasağının kaldırılması gerekir. Buradaki insanların bir çoğunun tasarrufu yok, birikmiş parası yok, adam az ya da çok satıp ihtiyacını gidermek zorunda. Satışı için hazır olan tütünün de bekleme süresi yoktur, bozulur" ifadelerini kullandı.

Tütüncüler üreticileri, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

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