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Tütün hırsızı kameraya yakalandı

Kayseri’de, bin 400 TL değerindeki bir poşet tütünü çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı.

Asayiş 24.03.2021, 09:14
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Tütün hırsızı kameraya yakalandı

Kayseri’de, bin 400 TL değerindeki bir poşet tütünü çalan zanlı güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde tütün satan bir dükkanda meydana geldi. Müşteri gibi dükkana giren zanlı, dükkan sahibinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak, kapının önünde duran 7 kilo gelen bin 400 TL değerindeki tütünü alarak kayıplara karıştı.

Dükkan sahibi Yakup Kaya, şahsı pek tanımadığını belirterek, "Konuyla ilgili olarak emniyete şikayetimizi yaptık. Polis tarafından bilinen bir şahıs olduğunu söylediler. Geçtiğimiz Cuma günü gelen olayda kapının önünde duran 7 kilo ağırlığında bin 400 TL değerinde olan bir torba tütünü alıp kaçıyor. Güvenlik kamera görüntülerini de polise teslim ettim. Şahsın yakalanarak gerekenin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.
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