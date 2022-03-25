Tutuksuz yargılanan FETÖ üyesi eski üsteğmene 6 yıl 10 ay hapis cezası

Antalya’da FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan eski üsteğmen, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankesörlü hatlardan asker kişilerle birlikte ardışık arama sistemiyle FETÖ terör örgütü sorumluları ile bağlantı kurduğu iddia edilen ve KHK ile görevinden ihraç edilen eski üsteğmen N.O.’nın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık N.O.’ye 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

N.O.’nun 25 Mart-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilerek tutuksuz yargılamasının yapıldığı öğrenildi.