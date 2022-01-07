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Tutuklanmamak için hamile kalanı da gördük!

Adana’da bir pazardan yankesicilik yöntemiyle 5 cep telefonu ve bin 100 lira para çalan kadınlar polisin takibi sonucu yakalandı. Tutuklanan kadınlardan birinin yakalanınca tutuklanmamak için hamile kaldığı ortaya çıktı.

Asayiş 07.01.2022, 09:43 07.01.2022, 10:11
Tutuklanmamak için hamile kalanı da gördük!

Adana’da bir pazardan yankesicilik yöntemiyle 5 cep telefonu ve bin 100 lira para çalan kadınlar polisin takibi sonucu yakalandı. Tutuklanan kadınlardan birinin yakalanınca tutuklanmamak için hamile kaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesindeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre semt pazarında sürekli yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri pazara gelip alışveriş yapan vatandaş ve pazarcı kılığına girerek yankesicilik yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada daha önce yankesicilikten 36 kaydı bulunan Aynur Gerçek (20) ile yine yankesicilikten 16 kaydı bulunan eltisi Ayşenur Gerçek’in (21) pazarda olduğunu fark etti. Polis bir süre kadınları takip ettikten sonra iki zanlının bir birini perdeleyerek ya da vatandaşlara çarparak cep telefonları ile paralarını çaldığını belirledi. Polis bir süre sonra iki kadını suçüstü pazarda yakaladı. Şüphelilerin üzerinden 8 kadının çantasından çaldığı 5 cep telefonu ve bin lira para çıktı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hamile oyunu

Şüphelilerden Aynur Gerçek’in 2020’de yankesicilik yaparken yakalandığı, o dönem 2 aylık hamile olduğu için cezaevinden şartlı olarak tahliye edildiği belirlendi. Yankesicilik suçundan 36 kaydı olduğu saptanan Aynur Gerçek’in, bu kez de 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ayşegül Gerçek’in de hamile olduğunu söylediği ancak yapılan kontrolde hamile olmadığı ortaya çıktı. Zanlı kadınların yakalanınca tutuklanmamak için sürekli hamile kaldıkları da belirlendi. Aynur Gerçek ile eltisi Ayşegül Gerçek’in, yankesicilik yapmak için Mersin’den Adana’ya geldikleri tespit edildi.

İfadesinde suçlamaları reddeden Aynur Gerçek’in, “Biz yankesicilik yapmadık. Dilenmek için Adana’ya geldik” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur ile Ayşegül Gerçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kanun ne diyor

Hamile ve bebekli kadınlar için düzenlenen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun, 16/4 maddesine göre, “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. 5275 sayılı Kanunun 116. maddesine göre, yukarıdaki hüküm “tutuklular” hakkında da uygulanır."

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