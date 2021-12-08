Tutuklanan şahıs cezaevine giderken uyuşturucuyla yakalandı

Nevşehir’de ’Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanan şahıs ceza evine girerken 15 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, ’Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamla sevk edilen H.K. isimli şahıs tutuklandı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tutuklanan şahsı Cezaevi Bölük Komutanlığına teslim etti. Şahsın burada yapılan üst ve eşya aramasında spor ayakkabısının alt kısmana saklanmış 3 adet poşete sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Cezaevine ’Uyuşturucu madde sokmak’ suçundan şahıs hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.