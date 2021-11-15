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Tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylara ulaşıldı

İstanbul’da geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar’daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli Modri ve Natalie O. çiftinin Türkiye’ye 4 Kasım’da giriş yaptıkları ve kentin pek çok kilit noktasından fotoğraf çektikleri öğrenildi.

Asayiş 15.11.2021, 20:43
Tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni detaylara ulaşıldı

İstanbul’da geçtiğimiz çarşamba günü Üsküdar’daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli Modri ve Natalie O. çiftinin Türkiye’ye 4 Kasım’da giriş yaptıkları ve kentin pek çok kilit noktasından fotoğraf çektikleri öğrenildi.

İsrailli Natalie ve Modri O. çifti geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Üsküdar’da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraf ve videolarını çektikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, faillerle birlikte onlara “rehberlik” yaptığı öne sürülen İhsan A. isimli Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Modri ve Natalie O. çiftinin Türkiye’ye 4 Kasım’da İstanbul üzerinden havalimanından giriş yaptıkları, dünyaca ünlü bir otel zincirinin Taksim merkezindeki şubesinde konakladıkları ve kentin pek çok noktasından yüzlerce kare fotoğraf ve video çektikleri öğrenildi.

Türkiye’ye ilk girişleri 7 yıl önce

Şüphelilerin Türkiye’ye ilk ziyaretlerini 2014 yılında gerçekleştirdikleri aktarıldı. Modri O.’nun ülkesinde “otobüs şoförlüğü” yaptığını anlattığı kaydedilirken, çifte “rehberlik” yapan İhsan A.’nın ise güvenlik birimlerine verdiği ilk ifadede Türkiye’de oto tamir ve yedek parça sektöründe faaliyet gösterdiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca “rehber” olarak görünen tutuklu sanık İhsan A.’nın İsrailli bir Yahudi kadın ile evlenip boşandığı, İbraniceyi de boşandığı eşi sayesinde öğrendiğini anlattığı belirtildi. İsrail asıllı karı-kocanın her ikisinin ilk evlilikleri ile beraber toplam 5 çocukları olduğu öğrenilirken, çiftin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğrafını kare içerisine alarak işaretledikleri belirtildi. Şüphelilerin fotoğrafları anlık mesajlaşma programındaki “Aile” adlı gruba aktardıkları kaydedildi.

4 Kasım Perşembe günü Türkiye’ye geldikleri tespit edilen İsrailli Mordi ve Natalie O., geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Üsküdar’daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanmışlardı. Çiftin, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden ‘Aile’ diye adlandırdıkları bir gruba aktardıkları ileri sürüldü. Erdoğan’ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Cumhurbaşkanının Kısıklı’daki konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanı sıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

Tutuklamanın İsrail’deki yankıları sürüyor

İsrailli karı-kocanın tutuklanması, ülkelerinde de geniş yankı buldu. Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğrafını çektikleri tespit edilen çiftin serbest bırakılması için devreye giren İsrail hükümeti, tutuklanan iki vatandaşının casus olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Öte yandan Mordi ve Natalie O. çiftinin Türkiye’de tutuklanmasına ilişkin bugün İsrail basınına yansıyan yeni gelişmeler yaşandı. İsrail’in önde gelen basın yayın organlarının İsrail Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, tutuklu İsrailliler için bir heyetin Türkiye’ye gönderilmesine karar verildiği aktarıldı. Rina Djerassi başkanlığındaki heyetin tutuklamaya ilişkin müzakereleri yürütmek üzere Türkiye’ye geleceği iddia edildi.

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