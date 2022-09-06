Tutuklanan HDP’li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne’ye giderken MİT ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yanındaki biri insan kaçakçısı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışmasıyla, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri’deki bir dinlenme tesisinde yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yanında bulunan ve aynı araçta gözaltına alınan insan kaçakçısı Alaaddin G. İle silahlı terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Fırat D.’nin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri bugün sona erdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilene G. ve D., Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

HDP’li Güzel’in içinde olduğu aracın şoförlüğünü yapan Alaaddin G., “göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı bulunurken, PKK üyeliği ile suçlanan Fırat D.’nin ise “Silahlı Terör örgütü üyeliği”nden uzun süredir arandığı ifade edilmişti.