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Tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin ifadesi ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından dün tutuklanan 11 şüpheliden biri olan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin ifadesi ortaya çıktı. Benli ifadesinde “Evladıma bırakacağım tek mirasım temiz olan özgeçmişimdir. Adalete inanıyorum. Hiçbir suçlamanın gerçek olmadığını belirtmek isterim” dedi.

Asayiş 05.04.2022, 13:58 05.04.2022, 15:29
Tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin ifadesi ortaya çıktı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapılmıştı. Operasyon çerçevesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 21 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Handan Toprak Benli’nin ifadesi ortaya çıktı

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren eski Avcılar Belediye Başkanı olan şüpheli Handan Toprak Benli, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, “Evladıma bırakacağım tek mirasım temiz olan öz geçmişimdir. Belediye başkanlığının ve kendi belediye başkanlığı dönemimde de ihale süreçleri ile ilgili olan yapılmak istenen soruşturmalar İçişleri Bakanlığı’ndan geri dönmüş ve soruşturma izni verilmemiştir. Çünkü belediyeler İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlardır. İhale konusundaki işleyiş şöyle olmaktadır. Belediyeler bir yıl önceden bütçesini hazırlar, müdürlük dağılımı da belediye meclisine sunulur. Oradan onaylandıktan sonra, müdürlükler bir yıllık faaliyetini yapar ve yılın sonunda da faaliyet raporlarında gerçekleştirdikleri işleri detayıyla metrajına kadar raporlayarak sunar. Belediye meclisinde onaya sunulur. Bir harcamanın yapılıp da gerçekleşmemesi olamaz. Yapılan işin bütün bilgi ve belgeleri meclise sunulmak zorundadır. Harcama yetkilisi müdürdür ve kendi müdürlüğünün bütün faaliyetlerine imza atar ve hepsinden sorumludur. Belediye Başkanlığı bu süreçleri denetler. Harcama yetkilisi değildir. İhalenin hiçbir sürecinde belediye başkanları yer almaz. Ayrıca müdürlerin yapmış olduğu onayı da ben görevim sürecinde ilgili müdürlüğün başkan yardımcılığına devretmiş durumdaydım. İşleyiş ile ilgili belediye başkanları olmazlar. Ben de olmadım. Belediye başkanlığım süresince sadece belediyenin kendi memurları ile çalıştım. Meclis üyeleri arasından hiç kimseyi siyasi başkan yardımcısı atamadım. Ben 20 yıllık devlet memurluğum süresince kamuda hekim olarak çalıştım. Ayrıca özel hastane yönettim. Belediye başkanlığım sürecinde de hiçbir şekilde bu tür suçlamaya maruz kalmadım. Bu nedenle de devletine, milletine ömrü boyunca hizmet etmiş bir hekim olarak görevimi de aynı sorumlulukla yaptım. Adalete inanıyorum. Hiçbir suçlamanın gerçek olmadığını belirtmek isterim” dedi.

#handan benli
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