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Tutuklama kararını duyan sanık 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı

Ankara Adliyesi’nde görülen duruşmada hakimin tutuklama kararını duyan sanık, 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.

Asayiş 22.09.2021, 16:12
Tutuklama kararını duyan sanık 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı

Ankara Adliyesi’nde görülen duruşmada hakimin tutuklama kararını duyan sanık, 2. kattaki duruşma salonundan aşağı atladı.

Mersin’de görülen duruşmaya Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılan sanık Serdar Ramazan P., mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı. Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., mal kabul kısmının olduğu beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Davası Mersin’de görülen sanık Serdar Ramazan P.’nin ‘yaralama’ suçundan yargılandığı öğrenildi.

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