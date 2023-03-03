Tutkunu olduğu hız ve motosiklet sonu oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve hız tutkunu 23 yaşındaki genç, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gencin kullandığı plakasız motosikletin, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarptıktan sonra 160 metre sürüklendiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Hastane Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yapay Şelale istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Halil Sarıgül’ün kullandığı plakası bulunmayan motosiklet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar, motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabildiğini, kazanın meydana geldiği yere 40-50 metre mesafeye fırlayan motosiklet sürücüsünün olay yerinde kalbinin durduğunu belirtti. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri genci hayata döndürebilmek için ambulansta kalp masajı yaparak hastaneye götürdü. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve 1 saate yakın kalp masajı yapılan 23 yaşındaki Halil Sarıgül, hayata döndürülemedi. Gencin yaşamını yitirdiğinin açıklanmasının ardından hastaneye gelen ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Motosikletle aşırı hız ve akrobasi hareketleri

Manavgat Irmak kenarında bulunan bir işletmede paket servis elemanı olarak çalıştığı bildirilen Halil Sarıgül’ün motosiklet ve hız tutkunu olduğu, motosikletiyle yaptığı hız ve akrobasi hareketlerini sosyal medyadan sık sık paylaştığı bildirildi.