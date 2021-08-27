Turuncu kategoride aranan PKK’lı terörist saklandığı köy evinde yakalandı

PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan “Lilit Amed” kod adlı Hatun Dağtaş, Diyarbakır’da saklandığı köy evinde yakalandı. Operasyonda Dağtaş’a yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Amed eyaleti sorumlusu olan ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan “Lilit Amed” kod adlı Hatun Dağtaş’ın Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesindeki bir köy evinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese gerçekleştirdiği operasyonla Dağtaş’ı yakaladı. Operasyonda ayrıca Dağtaş’a yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Teröristin 26 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binası’na el bombası atılması olayını planladığı ve Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi.